I nerazzurri imprimono subito il loro marchio sul match e poi si limitano a gestire il doppio vantaggio: ecco le pagelle della gara di Cagliari.

SOMMER 6,5: inoperoso per 89 minuti, al 90’ si esibisce in una grande parata neutralizzando la conclusione ravvicinata di Azzi.

DARMIAN 6,5: ordinaria amministrazione fino all’ingresso del funambolico Luvumbo, lui non si scompone.

DE VRIJ 6,5: mai in apprensione, neanche quando dalle sue parti c’è Pavoletti.

BASTONI 6,5: presente più in fase offensiva che in quella difensiva, usa il suo sinistro in maniera sapiente per sventagliare verso i compagni.

DUMFRIES 7: segna lo 0-1 con un diagonale da attaccante consumato, fa su e giù sulla fascia e crea spesso pericoli. Uno dei migliori. (Dal 71’ CUADRADO s. v.).

Denzel Dumfries

BARELLA 6: torna a casa e realizza una prova senza infamia e senza lode. (Dal 71’ FRATTESI 6: prova a mettersi in mostra ma si fa murare una conclusione interessante).

CALHANOGLU 7,5: nel primo tempo è straordinario in fase difensiva, chiude e stoppa chiunque transiti dalle sue parti, fondamentale nel murare la conclusione a botta sicura di Nandez. Nel finale solo il palo gli nega il goal.

MKHITARYAN 6: vedi Barella. (Dall’82’ SENSI s. v.).

DIMARCO 6,5: fornisce l’assist per la rete del Toro, mette numerosi palloni in mezzo ma non tutti arrivano a destinazione. (Dal 71’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

LAUTARO MARTINEZ 7,5: mette subito in chiaro le cose con un aggancio sontuoso, poco dopo colpisce il palo con un diagonale mancino. Segna lo 0-2 con grande tecnica e freddezza.

THURAM 7: ruba palla e serve un assist delizioso a Dunfries per lo 0-1; da anche il via all’azione del raddoppio. È già dentro ai meccanismi di squadra, svaria molto tra centrocampo e attacco e si intende bene coi compagni. (Dal 77’ ARNAUTOVIC s. v.).

INZAGHI 6,5: le trasferte erano il problema più grande della passata stagione, la sua squadra quest’anno invece sembra molto più cattiva e molto più sul pezzo. I suoi inoltre stanno molto bene fisicamente, serve che mantengano questa condizione per molti mesi a differenza di quanto accaduto nelle scorse stagioni.

