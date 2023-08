Prima trasferta della stagione per i nerazzurri che oggi sono di scena all’Unipol Domus di Cagliari.

L’Inter cerca la seconda vittoria consecutiva ma il Cagliari sarà un avversario per nulla semplice da battere. Simone Inzaghi non cambia nulla rispetto alla formazione che la settimana scorsa ha vinto in casa col Monza; Thuram quindi vince il ballottaggio con Arnautovic. Ecco le formazioni ufficiali.

Yann Sommer

CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 21 Jankto; 30 Pavoletti, 19 Oristanio. A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 37 Azzi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 48 Guercio, 19 Sarr, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

