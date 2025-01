Cagliari-Inter: i gesti interlocutori di Barella e Lautaro

I nerazzurri tornano abbastanza soddisfatti dalla Sardegna anche se il match di due giorni fa non ha riservato solo luci.

L’Inter ha conseguito una vittoria significativa sul campo del Cagliari, un risultato che le ha permesso di accorciare il divario dalla capolista Atalanta, fermata sul pari con la Lazio.

Il commento di Sandro Sabatini su calciomercato.com getta luce su questo incontro, rivelando sia i momenti di tensione che quelli di trionfo vissuti dai nerazzurri.

Inizio in sordina

L’articolo sottolinea come nel primo tempo la prestazione dei nerazzurri contro il Cagliari sia stata al di sotto delle aspettative. Sebbene la squadra di Simone Inzaghi abbia iniziato la partita in maniera poco convincente, nella seconda metà dell’incontro le cose sono andate per il verso giusto. Questo cambio di rotta è stato evidenziato dal gol apripista di Alessandro Bastoni, il cui colpo di testa ha lasciato sorpreso il portiere avversario, cambiando così le sorti del match.

Protagonisti

Nella ripresa l’Inter ha finalmente mostrato il proprio valore. Il raddoppio è arrivato da Lautaro Martinez, seguito da un rigore trasformato con freddezza da Hakan Calhanoglu. Nicolò Barella è stato uno dei protagonisti della serata ed è stato premiato come migliore in campo, nonostante, come evidenzia il giornalista, non avesse così tanta voglia di infierire contro la sua ex squadra.

Nicolò Barella

La liberazione

Dopo un periodo di astinenza dal gol durato più di otto partite, Lautaro è tornato al gol: la sua esultanza ha rappresentato un mix di liberazione e gioia pura. La rinascita del Toro potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale per le ambizioni dell’Inter nel proseguo della stagione.

