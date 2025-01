Come si muoverà l’Inter sul mercato di gennaio? Gianluca Di Marzio analizza la situazione

Ancora poche ore e la finestra invernale di mercato aprirà i battenti. Di cosa ha bisogno l’Inter? L’esperto di mercato di Sky la pensa cosi.

In un mondo del calcio costantemente in fermento, dove le voci di mercato e le trattative si susseguono senza tregua, alcune dichiarazioni riescono a sorprendere gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Una di queste proviene da Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di calciomercato, che durante un intervento negli studi di Sky Sport ha fornito interessanti spunti riguardo le strategie di mercato dell’Inter per il prossimo gennaio.

Situazione attuale

La volontà dell’Inter, secondo Di Marzio, è perfettamente allineata con la visione di Simone Inzaghi, che ha espresso chiaramente il desiderio di una continuità del progetto. Questo atteggiamento riflette una filosofia di stabilità e crescita graduale del progetto sportivo nerazzurro, che punta a valorizzare le risorse più talentuosi piuttosto che ricercare soluzioni drastiche a prezzi elevati e non sempre all’altezza delle aspettative.

Il “caso” Arnautovic

Una delle voci più insistenti riguarda la posizione di Marko Arnautovic, attaccante che ha suscitato l’interesse di diversi club, Torino su tutti. Tuttavia, l’intenzione dell’Inter sembrerebbe quella di mantenere lo status quo, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Nonostante l’importante interesse manifestato, la risposta della società è stata chiara: in caso di partenza dell’attaccante, non si procederà alla sua sostituzione. Questo dimostra non solo la ricchezza dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi, ma anche la fiducia riposta in giocatori come Joaquin Correa, che ha dimostrato di poter ricoprire il ruolo di quarta punta.

Marko Arnautovic

Acquisti?

Le parole di Di Marzio evidenziano un punto fondamentale riguardo la strategia dell’Inter nel prossimo mercato di gennaio: la società non ha in programma grandi movimenti. Questa scelta sembra essere dettata dalla convinzione di avere una rosa ampia e competitiva, capace di affrontare i diversi impegni senza necessità di interventi significativi. Queste le parole di Di Marzio: “Sul mercato, in teoria, l’Inter non farà nulla. E’ coperta in ogni ruolo“.

