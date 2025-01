Inter, Inzaghi parte da Milano con la formazione anti Atalanta già in mente. Eccola

L’Inter è in un ottimo momento e Simone Inzaghi continua con la sua filosofia. Ora ci si gioca una Coppa e l’Inter che scenderà in campo giovedì sera a Riad avrà un identità ben precisa.

L’apertura del nuovo anno con le semifinali della Supercoppa italiana ha scatenato fervore e attese, soprattutto tra i tifosi dell’Inter e dell’Atalanta.

In questa contesa, prima semifinale di giovedì che verrà seguita da Milan-Juventus il giorno successivo, emerge la figura di Simone Inzaghi che si prepara ad affrontare l’imminente sfida con una strategia ben definita nonostante alcune significative assenze nella sua squadra.

Gestione

Il calendario fitto di impegni richiede una gestione attenta delle energie, come dimostrato dalle scelte di Inzaghi nell’ultimo confronto in campionato a Cagliari. Dopo essersi assicurato la vittoria, il tecnico ha optato per un approccio alla “risparmio energetico”, preservando giocatori chiave in vista della Supercoppa. Questa pratica non solo evidenzia la profondità e la versatilità della rosa a disposizione dell’Inter ma anche la consapevolezza del tecnico nel gestire al meglio le forze dei suoi uomini per gli impegni che contano.

Assenze sicure

La truppa nerazzurra, guidata da Inzaghi, si appresta a decollare per Riyad senza tre elementi: l’assenza di Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, e del terzo portiere Di Gennaro per infortunio ha infatti ridotto le opzioni a disposizione dell’allenatore. Inzaghi, tuttavia, non si lascia intimidire dagli ostacoli e punta a proporre la migliore Inter possibile perché la finale è lì, distante 90 minuti e, portando a casa la coppa, l’Inter eguaglierebbe il record della Juve di novembre Supercoppe in bacheca.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

Gli undici

A dispetto delle assenze, il morale e lo stato di forma dell’Inter appaiono ottimali, anche grazie a un sistema di gioco, il 3-5-2, che ha ampiamente dimostrato di saper portare ottimi risultati. L’Inter si schiererà con Sommer tra i pali ed un terzetto difensivo composto da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Dimarco sfrutteranno le rispettive fasce con i tre fari del centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a dettare il ritmo. Davanti, l’affilatissima coppia Thuram-Lautaro ad impensierire il più possibile l’Atalanta di Gasperini che, dal canto suo, attraversa anch’essa un buon momento di forma.

Leggi l’articolo completo Inter, Inzaghi parte da Milano con la formazione anti Atalanta già in mente. Eccola, su Notizie Inter.