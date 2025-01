Inter a Riad per un nuovo primato. Nel mirino c’è la Juventus

I nerazzurri in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana giovedì cercheranno l’approdo alla quarta finale consecutiva per raggiungere un nuovo e storico primato.

La Supercoppa Italiana aprirà il 2025 calcistico tricolore e quest’anno avrà luogo a Riad, capitale dell’Arabia Saudita.

Quest’anno, le squadre che si contenderanno l’ambito trofeo non sono solo decorate con un illustre passato di successi ma rappresentano anche l’elite del calcio italiano. Alle storiche tre grandi Inter, Milan e Juventus si aggiunge la rampante Atalanta di Gasperini

La vecchia signora

La Juventus, con le sue nove Supercoppe Italiane, sostiene con fermezza il titolo di squadra più titolata del paese in questa competizione. Questo storico club ha sempre saputo affermarsi nei momenti chiave, dimostrando una continuità e una mentalità vincente che pochi altri possono vantare. La Juve non solo rappresenta la rivale da battere sul suolo italiano ma, per l’Inter, è sempre una sfida particolare; inutile ricordare il perché.

Milan ed Atalanta

Non si può parlare di calcio italiano senza menzionare il Milan, un altro club che ha profondamente segnato la storia di questo sport nel paese. Con sette vittorie nella Supercoppa Italiana, i rossoneri hanno per decenni rappresentato il calcio italiano in Europa e nel mondo. Il Milan ha fatto la storia vincendo tre volte consecutivamente il trofeo negli anni ’90 e affronterà proprio la Juventus nella seconda semifinale venerdì sera

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

L’Inter per il primato

L’Inter negli ultimi anni ha visto una notevole rinascita. Con otto Supercoppe vinte, il club nerazzurro arriva da un tris di vittorie consecutive in questa competizione, un risultato che testimonia la sua attuale eccellenza tecnica e tattica. Sotto la guida esperta di Inzaghi, l’Inter ambisce ad eguagliare il record della Juventus di novembre supercoppe in bacheca e scenderà in campo giovedì sera contro l’outsider (ma non troppo) Atalanta per conquistarsi la chance della finale e di portarsi a casa il trofeo per eguagliare la Juventus nel palmares.

