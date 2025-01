Inter, numeri da record. La Gazzetta scomoda paragoni importanti

I nerazzurri macinano calcio e aggiornano in positivo statistiche stagionali nazionali ed internazionali che li pongono sullo stesso piano di veri giganti europei. La Gazzetta non lesina complimenti.

In un panorama calcistico europeo sempre più competitivo, l’Inter di Simone Inzaghi si sta facendo strada non solo grazie a una serie impressionante di risultati, ma anche attraverso un gioco ora tornato decisamente convincente.

La squadra nerazzurra, con un piede già nel futuro, si appresta a iniziare l’anno 2025 con obiettivi ambiziosi ed una consapevolezza nuova: essere tra le migliori d’Europa non è più un sogno, ma una realtà tangibile.

Il collettivo

L’approccio di Inzaghi al gioco ha portato ad una caratteristica piuttosto unica: la democrazia in fase realizzativa. Ben quindici giocatori diversi hanno trovato la via della rete in questa stagione, un record che nessun’altra squadra nei principali campionati europei può eguagliare. Ciò dimostra una versatilità offensiva notevole, con difensori, centrocampisti e attaccanti che contribuiscono al risultato, rendendo l’Inter imprevedibile e letale sotto ogni aspetto.

Equilibrio

La difesa, da parte sua, non è stata da meno. Nonostante alcuni problemi iniziali, si è dimostrata solida, contribuendo non solo a mantenere la porta inviolata in numerose occasioni, ma anche partecipando attivamente alla fase offensiva, come dimostra il record di 12 reti segnate dai giocatori del reparto difensivo. La capacità di gestire i momenti della partita, di sfruttare ogni momento per colpire o controllare il gioco, denota un’intelligenza tattica che pochi altri team possono vantare.

Alessandro Bastoni

Top Europa

La stagione dell’Inter è stata finora sbalorditiva, con numeri che parlano chiaro. Battendo i record precedenti e ponendosi come numeri allo stesso livello di colossi come Real Madrid e Liverpool, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno dimostrato una costanza di rendimento che pochi altri club possono vantare. Con 89 punti accumulati nell’anno solare, solo il Real Madrid ha fatto meglio dell’Inter nei più importanti campionati d’Europa. La perfezione chiaramente non esiste ma l’ambizione è tanta e supportata dai fatti.

