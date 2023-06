Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, in conferenza stampa in vista della sfida del playoff di ritorno con il Parma

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, è intervienuto in conferenza stampa per presentare la gara di sabato al Tardini contro il Parma valevole per il ritorno della semifinale playoff. Di seguito le sue parole.

PARMA – «Ci aspetta una gara da dentro o fuori, un’altra battaglia. Dobbiamo essere delle macchine senza sentimenti, con la volontà che ci ha contraddistinto da quando sono arrivato».

ERRORI – «Gli abbiamo pressati male, arrivavamo in ritardo e trovavano l’uomo giusto libero davanti alla difesa. Ci tengo a dire che la squadra era concentrata, non cambi volto se non erano sul pezzo, loro sono stati bravi a trovare i varchi giusti nella nostra frenesia».

LUVUMBO – «Credo che l’avversario dovrà stare attento a tutto il Cagliari. Parma super squadra con ottimi giocatori, dovremmo fare una gara super per portare a casa la qualificazione».

CAMPIONATO – «Quel primo tempo fino al rigore ci siamo espressi bene, sarà una gara diversa ogni partita è diversa. Ci aspettiamo una grossa gara da parte loro».

