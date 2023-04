Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, in conferenza stampa dopo il pareggio dei sardi contro il Frosinone

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Cagliari con il Frosinone. Di seguito le sue parole.

FROSINONE E MANCOSU – «Ci proviamo sempre, di piu non riusciamo a fare per merito degli avversari. La nostra prova è buona, potevamo vincere ma anche perdere e ci hanno messo in difficoltà nelle ripartenze. Belli, compatti e loro non riuscivano ad uscire dalla metà campo nel primo tempo. Nel secondo tempo hanno messo gente di gamba e ci facevano male. Mancosu ha sentito una fitta, si è fermato in tempo ma dopodomani verrà valutato»

EPISODI – «Dalla panchina non ho visto gli episodi dei rigori. Quando in una squadra vedi chi fa gol e ti manca uno come Pavoletti, puoi chiedere i gol a pochi altri. Creiamo tanto, ma non abbiamo l’istinto del goleador che ha solo Lapadula. Vorrei giocare a due ma Pavoletti non è ancora pronto, Prelec è ancora giovane ma può aiutarci».

PARTITA – «Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, analizzo cosa c’è da migliorare ma ho tante soddisfazioni. Il calcio è strano, vinceremo quando giocheremo male, il calcio è fatto anche di queste partite. I ragazzi si trovano a meraviglia ed è importante»

GROSSO – «Hanno costruito una grande squadra con un grande mister, meritano la posizione e gli ho fatto gli auguri per l’anno prossimo».

