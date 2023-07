Gabriele Zappa, esterno del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in Coppa Italia contro il Cittadella

Gabriele Zappa ha parlato a L’Unione Sarda della nuova stagione del Cagliari.

DICHIARAZIONI – «Promozione? E’ stato fatto qualcosa di indimenticabile. Ora bisogna voltare pagina, il calcio è anche questo. Dobbiamo mettere benzina nelle gambe per la partita di Coppa Italia contro il Palermo. Sentiamo la fatica del lavoro e non siamo ancora al 100%. Queste partite ti danno qualcosa che non puoi avere dagli allenamenti, ecco perché sono così importanti».

