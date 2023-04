Cagni assolve Vlahovic: «Questa Juve non è mai al completo…». Il commento sull’attaccante dei bianconeri

Luigi Cagni ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Il suo commento sul momento di Vlahovic.

VLAHOVIC – «Il discorso Vlahovic dipende anche da questo, dal fatto che la squadra non è mai al completo. Quando giochi con dei giovani, anche bravi, non è la stessa cosa. Se vuoi essere competitivo con le grandi squadre i giovani devono imparare e fare esperienza, crescere per alzare il livello».

