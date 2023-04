Impallomeni: «Vlahovic è fortissimo, ma non so se sta bene a Torino…». Il commento sull’attaccante bianconero

Tiene banco in casa Juve la crisi di Dusan Vlahovic. A TMW Radio, ecco il commento di Stefano Impallomeni.

IMPALLOMENI – «Non so se sta bene a Torino o meno. Paga per me il fatto di avere un carattere nervoso e si vede. La frenesia non lo aiuta. Per me è fortissimo. Oggi dà un punto di riferimento al marcatore centrale, dovrebbe aiutarsi nei movimenti e darsi una mano sotto l’aspetto emotivo. Un centravanti importante gioca bene con la squadra e lui deve imparare questo. Delle sue responsabilità in questo momento ci sono, non ci sono dubbi».

The post Impallomeni: «Vlahovic è fortissimo, ma non so se sta bene a Torino…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG