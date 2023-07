Cagni avverte i tifosi della Juve dopo l’arrivo di Giuntoli: ecco cosa ha detto in esclusiva a Juventusnews24

In esclusiva a Juventusnews24, Gigi Cagni ha così parlato dell’arrivo Cristiano Giuntoli.

GIUNTOLI – «Secondo me sì. Ma dopo tutto quello che è successo alla Juventus nell’ultimo anno io penso che i tifosi juventini debbano avere pazienza. Perché succederà secondo me, ma non a breve termine. Quando si parla di ricostruire bisogna mettersi in testa che bisogna ricostruire, non lo fai in poco tempo. E Giuntoli è la persona giusta».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A CAGNI

