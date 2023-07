Juventus Next Gen, un “viaggio” nella stagione 2022/23: ecco quali sono stati i top 5 match dell’ultima annata

Viaggio nell’annata 2022/23 della Juventus Next Gen: il club bianconero, con un comunicato, ha indicato i top 5 match della squadra di Brambilla.

IL COMUNICATO – Tredicesimo posto, 49 punti in classifica e una finale di Coppa Italia Serie C raggiunta. Sono questi i numeri complessivi della Juventus Next Gen nella stagione 2022/2023, un’annata conclusa a ridosso delle posizioni play-off e con la rincorsa verso un trofeo sfuggito per un soffio. Può dirsi soddisfatto Mister Massimo Brambilla, che oltre ai risultati sul campo è riuscito a valorizzare una serie di giocatori sempre più nel giro della prima squadra. Da Iling Junior a Barrenechea, passando per Barbieri: profili che confermano i progressi ottenuti con il progetto Next Gen. A descrivere il cammino dei ragazzi bianconeri ecco i 5 match più simbolici di questi mesi vissuti a pieno.

#1 JUVENTUS-PRO SESTO 3-0 (16/10/2022)

Primo momento delicato della stagione per i ragazzi di Brambilla che, dopo aver bagnato l’esordio in campionato con un successo il 3 settembre contro il Trento, non sono più riusciti a portare a casa i 3 punti. L’avversario è in forma e si presenta con 4 punti nelle ultime due gare. L’avvio conferma questo trend: la Juve ci mette un po’ a carburare e patisce le iniziative della Pro Sesto, ma la partita cambia verso il finale di frazione. Al minuto 40 Besaggio rompe l’equilibrio grazie a una bella imbucata in area di Zuelli, poco dopo è Rafia a pennellare per Pecorino che raddoppia da pochi passi. Nel secondo tempo la Next Gen gioca più sciolta, si difende senza rischiare troppo e al 75′ archivia la pratica con una grande ripartenza, chiusa dalla conclusione vincente di Cudrig, per il definitivo 3-0. Iniezione di fiducia importante per ritrovare certezze e punti in classifica.

#2 FERALPISALÒ-JUVENTUS 2-5 (02/11/2022)

Si gioca il secondo turno di Coppa Italia Serie C, i bianconeri sono di scena allo stadio “Turina” contro i futuri campioni del Girone A. Dopo aver eliminato in trasferta il Lecco (altra squadra promossa in Serie B a fine stagione), la Juventus cerca il bis per fare salire le proprie quotazioni. Si comincia subito con la marcia ingranata: dopo dieci minuti è Iocolano a firmare lo 0-1 su un cross da destra, mentre al minuto 19 Compagnon si inventa una traiettoria splendida da fuori area per infilare il portiere, magia che vale il raddoppio. I padroni di casa accorciano, ma i bianconeri ristabiliscono le distanze con il contropiede vincente di Verduci. Prima della pausa arriva la doccia fredda con il gol del 2-3 per la FeralpiSalò a tempo praticamente scaduto. I ragazzi di Brambilla nella ripresa reagiscono da campioni: ottima gestione dei ritmi di gara e altre due reti segnate nella seconda metà di frazione. Prima è Sersanti a trasformare in oro un cross al bacio di Mulazzi, al minuto 86 il pokerissimo lo cala Lipari dopo un’azione veloce in transizione: 2-5 finale contro la squadra che si rivelerà essere la più forte a fine stagione, un risultato coi fiocchi.

#3 JUVENTUS-MANTOVA 2-2 (27/11/2022)

Next Gen Day all’Allianz Stadium. Data storica per i bianconeri, con la Serie C che per la prima volta si ritrova a giocare un match di campionato nel tempio juventino. Il clima è di festa, sono tanti i tifosi accorsi a sostenere i giocatori di coach Brambilla, per vivere in prima persona un capitolo significativo nella storia della Juventus Next Gen. La gara, però, è subito in salita: al 4′ minuto il Mantova passa a condurre con Matteucci. Passano meno di 200 secondi e la Juve trova subito il pareggio grazie al colpo di testa di Iocolano, sugli sviluppi di una palla inattiva. Il copione della partita scorre via all’insegna dell’equilibrio, le due squadre ci provano ed è di nuovo il Mantova a passare in vantaggio a inizio ripresa, 1-2 al minuto 48. I ragazzi bianconeri vanno vicini al gol con Compagnon e Pecorino, ma il muro degli avversari regge. La storia cambia a 7 giri d’orologio dal termine: ci pensa ancora Simone Iocolano a sistemare le cose disegnando un pallonetto morbido che trafigge il portiere del Mantova. Termina così 2-2 la giornata, tra gli applausi del popolo bianconero e il buon pari costruito in rimonta.

#4 JUVENTUS-FOGGIA 2-1 (5-3 AI RIGORI) (15/02/2023)

Semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C. Si riparte dal 2-1 dello “Zaccheria” in favore dei rossoneri. I bianconeri hanno superato il San Giuliano City ai quarti e sognano la seconda finale di coppa nel giro di quattro anni. Nella prima parte del match sono i pugliesi a colpire: passano sette giri di orologio e il Foggia è già in vantaggio. Alla Juve servirebbero due gol per rimettere in piedi la qualificazione, il primo arriva in un momento cruciale dell’incontro con Huijsen che risolve una situazione da calcio d’angolo, è pareggio prima dell’intervallo. La serata perfetta dell’olandese viene coronata in apertura di ripresa: discesa centrale e bolide da fuori che vale il 2-1 bianconero. Tutto di nuovo in gioco, la gara diventa spigolosa e la posta in palio si fa sentire. Non bastano i supplementari, si va dritti ai calci di rigore. Crespi è miracoloso sul penalty di Di Noia e il solito Iocolano strappa il biglietto per la doppia finale contro il Vicenza. Può iniziare la festa al Moccagatta di Alessandria.

#5 PRO VERCELLI-JUVENTUS 0-1 (15/03/2023)

È derby allo stadio “Silvio Piola”. I bianconeri hanno già portato a casa i 3 punti all’andata e sono alla caccia del bis al ritorno. La squadra di Brambilla è in corsa per un piazzamento play-off, ma deve rimediare al ko nell’altro scontro tutto piemontese in casa del Novara. I bianconeri non possono quindi lasciare punti per strada, di fronte i vercellesi sono invischiati nella lotta salvezza. Gara non bellissima dal punto di vista delle occasioni, la Pro Vercelli si complica la vita con l’espulsione di Clemente nel corso del primo tempo. La Next Gen sfrutta a dovere il vantaggio numerico e passa a condurre a inizio ripresa: cross pennellato di Besaggio e torsione di testa di Cerri che vale lo 0-1. Qualche chance nel finale per arrotondare il punteggio, ma il risultato non cambia più. Vincono i ragazzi di Brambilla che si regalano un altro sorriso nel derby.

