Cagni con Allegri: «Ho una mentalità vicina alla sua. Il calcio moderno è come quello vecchio». Le dichiarazioni dell’ex tecnico

Gigi Cagni ha parlato così del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri a TMW Radio.

Le sue parole: «Può piacere o meno, ma ho una mentalità molto vicina a quella di Allegri. Tutti parlano di calcio moderno ma ancora non capisco la differenza da quello vecchio. L’allenatore oggi è in una difficoltà enorme nella gestione della squadra. La condizione fisica è determinante oggi, bisogna insegnare questi ragazzi come si è professionisti. Determinante non è l’allenamento ma il riposo. Queste regole non gliele spiega più nessuno, questo è il problema. I professionisti di oggi non hanno nemmeno idea di certe regole o comportamenti».

