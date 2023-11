Marchegiani: «Pochi gol su punizione? Un giocatore della Juve può sbloccare la situazione». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato così a La Stampa dei pochi gol realizzati direttamente su punizione in Serie A.

Le sue parole: «Mi viene in mente Calhanoglu, ha un ottimo calcio dalla distanza. Credo sia un caso che non segni più su punizione. La Roma ha Dybala, anche Pellegrini è bravo. Vlahovic ci è riuscito in passato: siamo lontanissimi dalla generazione d’oro, ma c’è chi può farcela».

