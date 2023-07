Luigi Cagni, allenatore, ha parlato del mercato Juve nell’intervista esclusiva a Juventusnews24. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Juventusnews24, Luigi Cagni ha parlato così del calciomercato Juve.

MERCATO JUVE – «Il tassello più importante è il centrale difensivo. Un centrale forte da affiancare a Bremer, a prescindere dal modulo che adotterà Allegri. Secondo me devi giocare con due centrali forti. La Juventus non può prendere i gol che ha preso lo scorso anno, anche se poi nonostante tutto è comunque arrivata terza in campionato».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A CAGNI

