Intervenuto a Sky Calciomercato – L’Originale, Giuseppe Bergomi ha parlato così del calciomercato Juve.

PAROLE – «Bisogna partire da come vuole giocare la Juve, perché se non ha idee chiare sul sistema di gioco deve evitare situazioni come l’anno scorso. In questo momento sembrerebbe una difesa a 3, ma mancano i terzini. Deve cercare gli esterni sul mercato. Poi Chiesa va messo nelle condizioni per farlo rendere al massimo: Mancini se n’è accorto, l’ha fatto giocare di punta e ha fatto fatica, da esterno determina e fa gol. Con 2 punte mi tengo Vlahovic, nel 3-4-3 mi tengo Chiesa».

