Moises Caicedo è un nuovo centrocampista del Chelsea e ai canali ufficiali del club ha spiegato il perché della scelta del numero di maglia, ovvero il 25.

«Ho sentito Gianfranco Zola, mi ha dato la sua benedizione per vestirla. So quanto significasse questo numero per lui, io l’ho scelto perché vuol dire molto per me e la mia famiglia».

