Harry Kane, neo attaccante del Bayern Monaco, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport Uk. Le sue dichiarazioni:

PRESSIONE – «C’è molta pressione sul Bayern Monaco, si dice che deve vincere il campionato e deve andare lontano in Champions League. Mi piacerà mettermi alla prova. Quando sei in un club come il Bayern Monaco devi vincere, punto».

ESORDIO BAYERN – «Ho fatto un buon pre-campionato, con molti allenamenti e parecchie partite, e ora questa settimana mi sto ambientando bene. Sono entusiasta di iniziare la stagione. Non vedo l’ora di partire e sono desideroso di mostrare cosa so fare».

