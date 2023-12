Le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, sul futuro della squadra granata, citando anche l’Inter di Simone Inzaghi

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Calcionews24, ha voluto citare anche l’Inter.

ATTACCANTI – «Abbiamo una squadra importante, dove abbiamo tenuto tutti, ora vediamo. Purtroppo abbiamo solo una competizione, perchè siamo usciti dalla Coppa. La difesa è bella compatta e coriacea, abbiamo fatto 7 clean-sheet, solo l’Inter mi sembra abbia fatto meglio. Il merito è della difesa e del portiere che sta facendo bene, e anche di tutta la squadra. Tutti danno un contributo per far tirare poco gli avversari, anche gli attaccanti, non a caso proprio l’attacco è la prima prima difesa. Abbiamo attaccanti come Sanabria, Zapata e Pellegri, poi Karamoh che l’anno scorso ha anche segnato e quest’anno sta giocando un po’ meno. Insomma, abbiamo bravi attaccanti. Credo in loro. Abbiamo avuto qualche intoppo, ma il nostro attacco farà certamente meglio».

CONTINUA SU CALCIONEWS24

L’articolo Cairo: «Solo l’Inter ha fatto meglio di noi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG