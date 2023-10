Urbano Cairo ha commentato lo scandalo scommesse di Zaniolo, Tonali e Fagioli, con uno sguardo a Inter e Milan in Serie A

Non si è tirato indietro Urbano Cairo. Il Presidente del Torino è intervenuto dal Festival dello Sport di Trento de La Gazzetta dello Sport, dove ha detto la sua sul caso scommesse che vedrebbe coinvolti Zaniolo, Tonali e Fagioli prima di commentare la Serie A (e specialmente Inter e Milan).

ZANIOLO-TONALI – «Sono brutte notizie, aspettiamo di vedere se saranno vere e confermate. Io non conosco praticamente nulla, ieri ho letto di Fagioli e oggi apprendo di altri due giocatori. Non so cosa sia vero, meglio non dire…Non giudichiamo cose che non conosciamo, dispiace ma vediamo se è vero. Non ho informazioni per esprimermi bene, l’importante è ora che la Nazionale si compatti per le due partite importante che ha davanti».

SERIE A – «Le milanesi vanno bene, il Toro può certamente fare di più. Io penso a casa mia, importante riprendere velocemente il cammino. Non do patenti ad altri…».

L’articolo Cairo: «Zaniolo e Tonali? Che brutta notizia. Su Inter e Milan…» proviene da Inter News 24.

