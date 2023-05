Il capitano del Milan Davide Calabria ha elogiato l’Inter ed in particolare Lautaro Martinez e Federico Dimarco.

Il quotidiano spagnolo AS ha intervistato Davide Calabria; ecco le sue parole. “La Champions League è la competizione più importante, ma dobbiamo considerarla come un punto di partenza e consolidarci, disputando questa competizione ogni anno. Ogni derby porta una pressione enorme e giocarlo in Europa è un’occasione unica”.

“È qualcosa che andrà oltre il calcio, ma quello che amo è che c’è rivalità e, allo stesso tempo, enorme rispetto tra le due entità. Non vedo l’ora di viverlo. L’Inter è una squadra di qualità e una grande squadra. Quest’anno il suo punto di riferimento è Lautaro: sta facendo una stagione incredibile e, in più, ha vinto il Mondiale. Dimarco è cresciuto e non sono sorpreso. Sarà una bella sfida: due italiani a tu per tu, difendendo i colori delle squadre in cui siamo cresciuti e per cui abbiamo tifato fin da piccoli“.

L’articolo Calabria: “Giocare un derby in Champions è un’occasione unica, Lautaro sta facendo una stagione incredibile” proviene da Notizie Inter.

