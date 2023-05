Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, dopo il pareggio dei bianconeri in Europa League contro il Siviglia

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita della Juve in Europa League. Di seguito le sue parole.

SI ASPETTAVA QUALCOSA IN PIU’ – «Fino al momento del gol abbiamo fatto buone trame di gioco, con sivulppi sulle verticali ma abbiamo sbagliato troppo. Sul gol siamo rimasti troppo alti con troppi uomini senza fermare l’azione, lì siamo usciti dalla partita. Il secondo tempo è stato buono, il pari è meritato e il passaggio è aperto».

POGBA – «Lui quando le partite sono così è questo. Sta migliorando di condizione, lui è fisicamente e tecnicamente straordinario, avesse la condizione ottimale giocherebbe dall’inizio, cerco di sfruttarlo al meglio».

SIVIGLIA – «In queste partite c’è sempre equilibrio, loro non escono mai dalla gara. Quando hanno giocato a Manchester non si sono mossi di una virgola. Noi siamo stati bravi dopo il gol loro, poi se mi dite che prima del gol loro bisognava essere più lucidi si, abbiamo un pochino forzato le giocate. I quattro davanti hanno corso come forsennati, non rientravano e alla prima volta che sono ripartiti hanno fatto gol».

FALLO SU RABIOT – «Noi non diciamo mai niente. In tutti gli anni della mia carriera non ho mai eccepito su quello che fanno gli arbitri. Ho avuto paura potessimo prendere il secondo gol, guardo alla reazione dei ragazzi. Vedranno loro se era rigore o meno, oggi hanno visto così. Noi pensiamo a giocare, energie fuori dal campo ne abbiamo sprecate troppe, abbiamo dato abbastanza su episodi non favorevol. Bisogna stare zitti e lavorare».

COME GIOCARE IL RITORNO – «E’ una squadra esperta che difende bene anche in area, sono aggressivi. Noi nella ripresa abbiamo aumentato i giri del motore, laggiù sarà difficile ma devono sapere che a campo aperto possiamo fare male. Dobbiamo essere lucidi a giocare questa partita ma fiduciosi perchè c’è voglia di arrivare in finale».

ERRORE SUL GOL – «La giocata di Di Maria era straordinaria, ma serviva una palla facile su Kostic. Leo è andato in pressione alta, poteva fare solo fallo. Eravamo nelle posizioni, anche in superiorità numerica. Poi loro sono bravi sugli uno-due, là o fermi l’azione o devi difendere».

