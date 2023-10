Davide Calabria, difensore e capitano del Milan, suona l’allarme dopo le ultime sconfitte dei rossoneri: le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport, Davide Calabria parla così delle ultime sconfitte subite dal Milan contro Juve e PSG.

SCONFITTA – «Dobbiamo capire la situazione, abbiamo subito troppi gol e ne stiamo facendo pochi. Dobbiamo essere più attenti, avere una rincorsa in più. Loro sono fortissimi, preparatissimi, ma il risultato fa arrabbiare perché non possiamo perdere 3-0. Una squadra come la nostra deve fare meglio. Ma nulla è perduto, dobbiamo rimboccarci le maniche».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI CALABRIA

The post Calabria suona l’allarme Milan dopo Juve e PSG: «C’è una cosa che non stiamo facendo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG