Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 25 ottobre: notizie Serie A

La Juventus avrebbe ottenuto il si di Sancho per un trasferimento a Torino. La notizia arriva da Sky Sports Germania.

Intanto sembra in bilico il futuro di Szczesny in bianconero: o rinnova fino al 2028 ad un ingaggio più basso o potrebbe andare via la prossima estate.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Sancho dice si alla Juve, due ipotesi sul futuro di Szczesny appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG