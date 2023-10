José Mourinho polemizza alla vigilia del match di Europa League tra la sua Roma e lo Slavia Praga: ecco cosa ha detto

Intervistato da Sky Sport, José Mourinho ha parlato con un velo di polemica delle condizioni con le quali la Roma affronterà il match di domani con lo Slavia Praga.

LE PAROLE – «Non siamo l’Inter, non possiamo fare turnover di 5 giocatori per giocare una gara difficile di Champions. Abbiamo infortuni importanti, due giocatori che non possono giocare in Europa e siamo in difficoltà, però questa squadra nelle difficoltà trova sempre forza e soluzioni. Domani avremo cinque bambini in panchina e non si può fare tanto turnover, però andiamo avanti».

