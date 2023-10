Il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato la vittoria in Champions del Napoli a Berlino. Quel paragone con la Juve…

Nel suo editoriale a Radio Napoli Centrale, Umberto Chiariello ha così paragonato la vittoria del Napoli a Berlino a quella di una qualsiasi Juve di Allegri.

IL COMMENTO – «Un Napoli che ha sgraffignato la vittoria a Berlino, l’ho definito un Napoli “juventino”. Non è un’offesa. La Juventus è sempre stata una squadra forte, piena di fuoriclasse, che non ha mai brillato per il bel gioco, ma ha sempre pensato a vincere. Nel DNA della Juventus c’è la vittoria, non importa come e nell’Allegrismo c’è esattamente questo spirito. Questa è la Juventus e il Napoli di ieri a Berlino era juventinizzata».

The post Chiariello sorprende: «Ho visto un Napoli juventino a Berlino. Vi spiego» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG