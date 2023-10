Stefano Pioli, a Sky Sport, ha così parlato dopo il ko del Milan a Parigi, che ha seguito quello con la Juve in campionato.

SCONFITTA – «Abbiamo interpretato il primo tempo come volevamo, poi è bastato una disattenzione per andare sotto. Dovevamo evitare assolutamente il secondo gol, poi è diventato più difficile. Possiamo sicuramente fare meglio in questo momento ma veniamo penalizzati un po’ troppo. Dobbiamo dal punto di vista tecnico giocare partite migliori».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI PIOLI

The post Pioli non ci sta: «In questo momento veniamo troppo penalizzati» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG