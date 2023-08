Calafiori Milan, un club italiano lancia la sfida ai rossoneri: adesso è corsa a due per il terzino del Basilea

Non ci sarebbe solo il Milan in corsa per Riccardo Calafiori. Come riportato da TuttoMercatoWeb, infatti, un nuovo club italiano sarebbe piombato sull’ex terzino della Roma.

Si tratta del Genoa, a caccia di rinforzi in quella porzione di campo. Il problema è rappresentato dalle cifre richieste dal Basilea, perché il terzino sinistro classe 2002 è ben disposto a tornare in Italia. Si attendono aggiornamenti.

