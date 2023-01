Sono queste le dichiarazioni di Emanuele Calaiò, ecco cosa dice a l’Interista dell’Inter in vista dello scontro contro il Napoli.

Ecco le parole dell’ex attaccante del Catania e del Napoli, Emanuele Calaiò, così a l’Interista parla dell’Inter: “Ho visto che dopo l’eliminazione era molto nervoso, piangeva e tirava pugni alla panchina. Voleva fare meglio e non si aspettava di uscire così. Ci tiene molto all’Inter ed avrà voglia di rifarsi subito. Da ex attaccante penso che sì, abbia bisogno solo del gol per riprendersi subito, come tutti gli attaccanti. Deve rimettersi al meglio fisicamente, avendo lui un fisico possente ci mette più degli altri.“

Conclude così su Dzeko: “Non ha fatto il mondiale, è rimasto lì ad allenarsi ed a concentrarsi. Si è preparato bene. Non ha più 20 anni, ma è sempre forte, ha esperienza, il Napoli dovrà fare attenzione. Nonostante l’altezza ha i piedi vellutati: se dovesse giocare in coppia con Romelu, sarebbe una bella gatta da pelare per la difesa azzurra. Credo che Inzaghi, giustamente, ci punti molto. Vedendo la rosa dei top club europei, un attacco con Lukaku, Dzeko, Lautaro e Correa non ce l’ha nessuno.“

