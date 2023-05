Il giornalista Luca Calamai si è espresso verso la gara di Champions League tra Milan e Inter, in programma mercoledì sera al Meazza

Calamai si è espresso così verso Milan-Inter, nel corso del suo editoriale per Tmw:

“Chi vincerà? L’Inter è troppo favorita. E questo per i nerazzurri è un pericolo. La legge del derby insegna che spesso vince chi parte da sfavorito. Quindi, occhio a un Milan che ha tanti problemini. Compreso lo stato di salute di Leao. Sarà tutto da godere il duello tra Lautaro e Maignan. I simboli, in questo momento, delle due squadre. Ma sarà altrettanto fondamentale il confronto in mezzo al campo tra Brozovic e Bennacer”

