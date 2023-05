L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni di JuventusNews24, dove si è espresso sulla grande gara in arrivo tra Milan e Inter

Marchisio si è espresso così verso la gara tra Milan e Inter di Champions League:

DERBY CHAMPIONS – “Se guardo la rosa in sè e anche per come ci arriva a livello fisico dico Inter, ma il Milan ha dimostrato contro il Napoli in tre partite in neanche un mese di giocarsela con tutte. Il Napoli veniva considerato come la nostra finalista più probabile. Invece il Milan ha nel DNA quella coppa anche se ha una rosa più scarna rispetto all’Inter. Sa come giocare quelle partite“.

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Marchisio: «Milan con la Champions nel DNA, ma l’Inter…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG