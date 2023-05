L’esterno dell’Inter Robin Gosens torna a farsi sentire su Linkedln, dove si è espresso riguardo

Gosens si è espresso così tramite Linkedln, tornando sul recente infortunio che lo sta tenendo ai box.

“Sfortunatamente, ora sono costretto a prendermi di nuovo una breve pausa, si spera. Soprattutto in situazioni come queste, dove si tratta di tornare in campo il più velocemente possibile, l’importanza dell’alimentazione e della forma fisica diventa per me ancora più intensa. Questi argomenti mi hanno accompagnato per tutta la mia carriera e sono ancora una parte essenziale della mia vita quotidiana fino ad oggi. Questo è uno dei motivi per cui ho completato il mio primo corso di consulenza nutrizionale durante il mio periodo da giovane professionista a Dordrecht”.

L’articolo Gosens: «Costretto a fermarmi di nuovo. Spero sia una pausa breve» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG