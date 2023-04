Luca Calamai, noto giornalista, ha sottolineato l’importanza di Rafael Leao per il Milan di Pioli: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così di Rafael Leao:

«Napoli 7. Se ci sarà Osimhen ha almeno il 60% di possibilità di vincere col Milan in Champions, altrimenti il discorso è in parità. E’ un campione, lo ha dimostrato. Dall’altra parte torna Leao, che merita 7, che si è capito quanto sia importante. L’assenza sua e di altri titolari ha portato il Milan a non battere l’Empoli. E per questo Pioli prende 5».

