Luca Calamai, noto giornalista, ha analizzato il momento del Milan all’indomani della sfida pareggiata contro la Cremonese

Ospite a TMW Radio, Luca Calamai ha analizzato così il momento del Milan:

«La testa è tutta verso la Champions, è lampante, la squadra va avanti a due velocità diverse. In campionato non sta andando avanti come dovrebbe, i risultati fanno fatica a palesarsi. Il Milan B non funziona, e tutto parte da un mercato estivo che forse non è stato performante come si poteva pensare. Ma la squadra deve arrivare in Champions per un fattore economico, altrimenti diventa un problema poter investire nel prossimo futuro».

