Più di un calciatore trasferitosi in Arabia Saudita sarebbe pronto a tornare indietro in Europa: lo rivela il Sun

Molti calciatori nella scorsa finestra di calciomercato si sono fatti convincere dalle offerte faraoniche dell’Arabia Saudita: tra questi Neymar, Benzema, Milinkovic-Savic per nominarne alcuni.

In molti però, come riportato dal Sun, si sarebbero pentiti della loro decisione: più di uno di loro starebbe già pensando di tornare in Europa a gennaio, «Odiando ogni minuto» della loro esperienza, citando il quotidiano inglese. Tra i vari problemi c’è anche quello ambientale e di fattore campo: la media dei tifosi allo stadio per 11 squadre su 18 del campionato sono appena 5.000, addiritttura meno di 2.000 in due casi.

