Milan, nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro con gli agenti di Juan Miranda, terzino del Betis

Tra i nomi accostati al Milan per la prossima sessione di calciomercato c’è quello di Juan Miranda del Betis. I rossoneri vogliono il difensore e le cose potrebbero svilupparsi nei prossimi giorni.

Come riportato da Calciomercato.com può andare in scena un nuovo confronto con gli agenti per fare il punto della situazione.

