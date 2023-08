Calciomercato Atalanta, Caleb Okoli in uscita: ci sono due squadre sulle tracce del giovane difensore

Come scrive la Gazzetta dello Sport, tra i giocatori in uscita in casa Atalanta c’è sempre Caleb Okoli, sul quale ci sono gli interessi di due club di Serie A.

Il Frosinone lo vorrebbe come alternativa alla coppia titolare Romagnoli-Monterisi, ma sa di dover battere la concorrenza del Monza, da tempo sulle tracce del centrale.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG