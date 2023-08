Calciomercato Bologna, fissato il prezzo per l’addio ai rossoblù da parte di Nico Dominguez: ecco la cifra

Stando a quanto riferisce calciomercato.com, Nico Dominguez del Bologna rimane un possibile nome in uscita.

I felsinei chiedono 10 milioni di euro per lasciarlo partire vista la scadenza fissata al 2024. L’ingaggio da 800mila euro non sarebbe un problema per i diversi club sulle tracce dell’argentino.

