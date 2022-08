Calciomercato Cagliari: i rossoblù devono sistemare Gaston Pereiro che piace al Verona ma non solo in Serie A

L’obiettivo principale del Cagliari per questi ultimi giorni di calciomercato sarà quello di trovare una sistemazione per Gaston Pereiro.

Mister Liverani – scrive questa mattina L’Unione Sarda – ha lanciato un messaggio per preciso durante il match contro la Spal sabato sera, lasciandolo in panchina per 92 minuti. Da oggi il ds Capozucca sarà all’hotel Gallia di Milano per cercare di trovare un posto all’uruguaiano. Il club in pole rimane il Verona, anche se l’operazione non è facile dato l’ingaggio da 1.2 milioni del giocatore e 4 che invece vuole recuperare il Cagliari. Si tiene sempre in considerazione lo Spezia per un possibile scambio: Pereiro in Liguria e Agudelo in Sardegna.

