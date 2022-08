Calciomercato Empoli, si cerca l’accordo con il Parma per Alberto Grassi, che piace anche alla Sampdoria: l’incontro la prossima settimana

Emergono ulteriori novità sulla situazione che riguarda il futuro di Alberto Grassi. Il centrocampista classe ’95 piace da tempo sia alla Sampdoria che all’Empoli, che in questo momento sta cercando di tagliare fuori i blucerchiati.

Come riportato da Alfredo Pedullà, nel corso della prossima settimana è previsto un incontro tra il Parma e la società toscana per cercare di concludere la trattativa. I blucerchiati restano in attesa di sviluppi.

