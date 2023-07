Calciomercato Fiorentina, i viola vogliono chiudere la settimana prossima per Dodi Lukebakio, attaccante classe 1997 dell’Herta Berlino

La Fiorentina pronta per chiudere per Dodi Lukebakio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la settimana prossima potrebbe essere il momento giusto per accelerare per l’attaccante classe 1997 dell’Herta Berlino.

L’affare si può chiudere attorno ai 10 milioni. Sul calciatore, che piace per la sua duttilità tattica, c’è anche il Villarreal.

