Calciomercato Fiorentina, c’è l’idea Mina per la difesa del club viola. Ma anche un problema sulla possibile trattativa

Come riferisce Sky Sport, per la Fiorentina c’è l’idea Mina per la difesa. Il difensore colombiano, svincolato, rappresenterebbe un rinforzo di esperienza per la retroguardia del club toscano.

Ma c’è anche un problema, rappresentato dall’ingaggio che il giocatore andrebbe a chiedere ai toscani e che, al momento, frena l’affare.

