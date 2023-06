Le parole di Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, sul prossimo estremo difensore della squadra viola

Gianmatteo Mareggini, portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola del futuro estremo difensore della squadra di Italiano. Di seguito le sue parole.

TERRACCIANO – «Terracciano è un valore aggiunto, lo sarebbe per qualsiasi squadra che punta in alto. Lui non ha mai creato problemi, è molto equilibrato. Il mister sa con chi ha a che fare e se chiede di tenerlo un motivo c’è. Oggi ci sono tanti impegni, più competizioni e si può decidere che il portiere di riserva, ad esempio, gioca la Coppa Italia. Un portiere che garantisca un futuro comunque a Firenze lo vedo bene. Ovviamente ci sono delle ragioni di mercato che non mi competono».

VICARIO OCCASIONE PERSA – «Non è un’occasione persa. Ora è lievitato il suo valore ed è come se tu dovessi fare un investimento, non avrebbe senso. Ci sono altri portieri che sarebbero ‘il Vicario di due anni fa’. Ora bisogna prendere dei portieri che garantiscono un futuro».

CAPRILE – «Lui è il mio preferito. Io avevo detto due anni fa Carnesecchi, come avevo detto Perin e Meret. Caprile è un ragazzo solido, ha qualità importanti e ha fatto la gavetta. Si è guadagnato la stima e il valore sul campo, quando un portiere fa questo percorso e arriva a livelli alti ci resta. Caprile è un investimento sicuro. È in una crescita esponenziale».

AUDERO E FALCONE – «Falcone era il dodicesimo di Gollini. Anche lui è un portiere passato dalla gavetta. È arrivato in Serie A meritandoselo. Falcone è diverso comunque da Caprile, ha altre caratteristiche e soprattutto l’età è differente. Audero è un buon portiere. Lui ha vissuto anche momenti difficili e quando la Sampdoria era una buona squadra ha fatto un gran campionato, poi ovviamente quando i blucerchiati sono andati in difficoltà anche lui ha fatto lo stesso. Ci sono portieri che sono in fase di lancio, lui è affermato».

DESPLANCHES – «Lui deve fare ancor il suo cammino. Non è ancora da Fiorentina. Se mi dici come prospettiva futura ti dico si, ma sull’immediato deve fare il suo percorso».

