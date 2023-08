Calciomercato Frosinone, Barrenechea oggi in città: fatta per il passaggio del giocatore argentino al club ciociaro

Enzo Barrenechea ha lasciato ufficialmente la Juventus. E’ stato infatti raggiunto l’accordo per il prestito del centrocampista argentino al Frosinone. Il classe 2001 è arrivato in città già nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche. Di seguito il comunicato della Juve.

COMUNICATO – «Enzo Barrenechea giocherà la prossima stagione in prestito al Frosinone. Era il 1 aprile 2023 quando Enzo entrava a fare parte della rosa della Prima Squadra della Juventus dopo un percorso virtuoso prima con l’Under 19 e poi con la Next Gen. Il centrocampista argentino classe 2001, allenamento dopo allenamento, aveva messo in mostra tutte le sue qualità a tal punto da diventare un giocatore della Prima Squadra e già prima di diventarlo ufficialmente aveva esordito all’Allianz Stadium nella sfida di* Champions League* contro il PSG il 2 novembre 2022 e aveva collezionato la sua prima presenza in Serie A nel Derby della Mole contro il Torino il 28 febbraio 2023. Quella contro i granata non era stata soltanto la prima presenza nel massimo campionato, ma anche la prima dall’inizio, e questo dato gli ha permesso di essere il primo giocatore della Juventus a debuttare in Serie A giocando titolare un Derby di Torino, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995). Adesso saluta la Juventus dopo 74 partite disputate tra Primavera, Next Gen e Prima Squadra, per andare a giocare in Ciociaria. Suerte, Enzo!».

