Il giornalista Michele Criscitiello ha aggiornato sulla situazione di Lazar Samardzic, ad un passo da non approdare all’Inter

Come reso noto dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, Lazar Samardzic è sempre più lontano dall’Inter.

ULTIMA ORA SAMARDZIC 2: il ragazzo si sta allenando con l’Udinese ma a parte. Non classica corsa ma non è in gruppo. Da diversi giorni non si allenava e ha perso la condizione in piena preparazione. Sorridente e sereno (come sempre) ha scherzato con i compagni @tvdellosport — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) August 15, 2023

LE PAROLE– il ragazzo si sta allenando con l’Udinese ma a parte. Non classica corsa ma non è in gruppo. Da diversi giorni non si allenava e ha perso la condizione in piena preparazione. Sorridente e sereno (come sempre) ha scherzato con i compagni

L’articolo Samardzic Inter, Criscitiello lo allontana dai nerazzurri: «Si è allenato a Udine, e ai compagni ha detto…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG