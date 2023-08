Calciomercato Milan, si complica la pista Ekitike: ecco cosa sta succedendo per l’acquisto dell’attaccante

Il Milan è alla caccia di un nuovo centravanti da regalare a Stefano Pioli, con Hugo Ekitike del PSG come ultima idea del club.

Stando a quanto riferisce Daniele Longo via Twitter, i rossoneri stanno facendo un vero tentativo. L’operazione col club francese resta comunque parecchio difficile per via dei costi in ballo.

