I rivali dell’Inter per lo Scudetto temono per il futuro di Theo Hernandez, ecco i club che hanno il rossonero del mirino di calciomercato

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo e scalda i mesi più freddi dell’anno. Questa volta però, la rivelazione arriva in casa del Milan. I rivali (almeno potenziali) per lo Scudetto dell’Inter infatti, sarebbero alle prese con il futuro di Theo Hernandez. Come riportato quest’oggi dal giornalista Matteo Moretto a SOS Fanta non a caso, numerosi club avrebbero messo nel mirino il calciatore.

Di chi si parlerebbe? Del PSG dalla Francia in primis, ma attenzione anche all’ipotesi Premier League e Saudi Pro League. Restano da capire le volontà del calciatore e del club lombardo.

L’articolo Calciomercato, Il Milan trema per Theo Hernandez: sirene da quel club proviene da Inter News 24.

