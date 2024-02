Lele Adani senza veli, l’ex calciatore dell’inter così ha parlato della Juve e di Massimiliano Allegri, ecco il suo duro commento

Lele Adani non usa giri di parole. Intervenuto alla Domenica Sportiva l’ex calciatore dell’Inter ha lanciato l’ennesima frecciata alla Juve e Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto il noto commentatore con una leggera vena di ironia pungente.

LELE ADANI – «Se il calcio è così semplice, come è possibile fare 2 punti con Verona , Udinese ed Empoli? Se è così semplice la Juve non dovrebbe neanche scendere in campo…».

L’articolo Lele Adani, ennesima frecciata ad Allegri: ecco l’ultimo commento sulla Juve proviene da Inter News 24.

